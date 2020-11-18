ولي عهد الشارقة: متفائلون بالمستقبل

الشارقة (وام)‏

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أن ما تحققه إمارة الشارقة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على كافة الصعد وفي جميع المجالات، يجعلنا أكثر اطمئناناً وتفاؤلاً بالمستقبل؛ كونه وضع سياسة واضحة، وهيأ بنية تحتية حضارية وعلمية وعملية واجتماعية واقتصادية متينة، أساسها الاستثمار في الإنسان وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي له. وقال سموه إن المشاريع التنموية التي تشهدها إمارة الشارقة تم إنجاز معظمها خلال فترة انتشار جائحة «كوفيد- 19» التي طالت العالم بأسره وأحدثت فيه خللاً كبيراً، خاصة في نطاق المال والأعمال.. مشيراً إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة، مع حرصه الكبير على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتوجيهاته الدائمة لنا والمباشرة بهذا الشأن، فإنه كان مدركاً تماماً بضرورة عدم توقف عجلة التنمية في مختلف المجالات، دعماً للمتأثرين بهذا الوباء، وإيماناً من سموه بأن العمل بحذر وحرص، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، هو السبيل للتعافي وتجاوز هذه المحنة.

المنطقة الشرقية

وأضاف سموه: إن المشاريع التي أطلقها صاحب السمو حاكم الشارقة مؤخراً في المنطقة الشرقية ليست وليدة اللحظة، فقد خطط لها سموه منذ أعوام عدة، ورسم ملامحها حتى طالت جميع المجالات من بناء المساكن، وتشييد الجامعات، وشق الطرق، وترميم المناطق والشواهد الأثرية، وإقامة المحميات الطبيعية، وتزيين الطرق والشواطئ والميادين بالحدائق الغناء والمتنزهات، وتعمير المرافق التجارية التسويقية والأسواق.

تلمس احتياجات المواطنين

وأوضح سموه أن إمارة الشارقة تتلمس احتياجات المواطنين في مختلف مدنها بدقة تامة، وعملت على التواصل بين أصحاب القرار والمواطنين من خلال تأسيس المجلس الاستشاري الذي يعكس صوت المواطن، وينقل آماله واحتياجاته، ويوفق بين أعمال الحكومة ومتطلبات المواطنين، إلى جانب إنشائها للمجالس البلدية ومجالس الضواحي، وتأتي هذه الكيانات الثلاثة انطلاقاً من الرؤى الحكيمة والثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة في ترسيخ مبدأ الشورى والتواصل مع أبناء الوطن وجميع المقيمين على أرضه من خلال منابر تعكس همومهم ومشاكلهم، وتعمل على حلها بكافة الوسائل.

وأضاف: نتطلع دائماً لتطوير هذه الوسائل والقنوات، وجعلها أكثر تعددية ومتاحة على نطاق واسع واستخدام أسهل، حتى يبقى صوت المواطن قريباً على الدوام من أصحاب القرار.

جائحة كوفيد- 19

وحول جهود الدولة والجهات المعنية في الشارقة في مواجهة جائحة كوفيد- 19.. قال سموه: «بفضل من الله تعالى ومن ثم بفضل قيادتنا الرشيدة، فقد ساهمت رسائلهم المطمئنة في بداية انتشار الجائحة وبشكل كبير في دعم فرق العمل ضمن الصفوف الأولى في التصدي لهذا الوباء بكل عزيمة وإصرار وفق تدابير وقائية عالية».

وأضاف سموه: «كون الأمر مستحدثاً على الجميع، فقد واجهتنا بعض التحديات التي تمكنا من تجاوزها، خاصة في مجال استمرارية الأعمال، حيث وضعنا سلامة الفرد في قائمة أولوياتنا، وطورنا من خدماتنا التي باتت أكثر مرونة من ذي قبل، وأقررنا تدابير احترازية وقائية تضمن العودة الآمنة للموظفين إلى مقار عملهم، كما كان هذا الوباء العالمي اختباراً حقيقياً للجميع لقياس مدى فاعلية ما نقوم به ونقدمه، وما كان سيحالفنا النجاح، لولا فضل الله أولاً، ومن ثم جهود خط دفاعنا الأول، فلهم منا جزيل الشكر».

المحفزات الاقتصادية

وأشار إلى أن إمارة الشارقة ووفقاً لتلك الأوضاع أطلقت مجموعة من المحفزات لقطاع الاقتصاد ولم تتوقف، وهذا ليس بالأمر الجديد، إلا أنها في ظل هذه الجائحة أصبحت أشمل

وأوسع في نطاق تنفيذها، فالقطاع الاقتصادي قطاع هام يستحق مد يد العون له ومساعدته لما يتكبده من خسائر فادحة نظير الإغلاق الكلي الذي اجتاح العالم، فهو دائم التعلق بالتبادل والتعاطي الخارجي عبر المنافذ الدولية، واليوم ولله الحمد، نشهد عودة الانتعاش لهذا القطاع، بعد ما قدمت لهم حكومة الشارقة وحكومات إمارات الدولة، ونأمل أن يزدهر وينمو أكثر خلال الفترة القادمة.

القطاع الخاص

وقال سموه: «قطعنا شوطاً كبيراً في مجال تعزيز العمل مع مؤسسات القطاع الخاص من خلال إطلاق برامج وأنشطة وخدمات، بالتنسيق مع كل من دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، فلم نكتف بإقامة المؤتمرات والمعارض فحسب، ولم نعزز تلك الأعمال بتقديم الحوافز والتسهيلات فقط، بل أصبحنا نشجع المنافسة من خلال إقامة الجوائز التخصصية في المجالات كافة، ونخلق جواً من الشراكة البناءة والتكاملية بين القطاع الخاص والحكومي، وتوفير بنية تحتية مشجعة لقطاع الأعمال وخلق قنوات اتصال وتواصل مختلفة، فالقطاع الخاص شريك رئيسي في بناء مستقبل الإمارة وله نصيب كبير ضمن الخطط التطويرية الداعمة المستقبلية».

قطاع السياحة

وحول دور مشروع تطوير مطار الشارقة الدولي في تعزيز قطاع السياحة بالإمارة.. قال سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة: «يشكل المطار بوابة من بوابات دولة الإمارات العربية المتحدة، ورافداً أساسياً لقطاع السياحة والمشاريع التطويرية التي تطاله والتي تأتي وفق نسق وخطط مدروسة مرتبطة بتطوير السياحة الداخلية من خلال تطوير البنى التحتية، بزيادة عدد الفنادق ومرافق الترفيه ومراكز التسوق وتقديم الخدمات المتميزة وتطويرها، وبناء الشبكات المعلوماتية التي تروج للأنشطة والفعاليات الموسمية، لذا أضحى تطوير المطار أمراً حتمياً، نسبةً لزيادة عدد الرحلات، سواء المجدولة منها أو تلك المرتبطة بالمواسم السياحية وغيرها».

المتاحف والمحميات الطبيعية

ولفت سموه إلى أن الشارقة وبتنوعها الجغرافي استطاعت أن تحقق تنوعاً واسعاً في نماذج السياحة، تمثل ذلك في متاحفها التخصصية التي تربو على الـ20 متحفاً، ومحمياتها الطبيعية التي تزيد على 5 محميات متوزعة بين الجبال والصحاري والبحار، وأسواقها التراثية والحديثة، ومتنزهاتها العصرية التي تتوفر بها وسائل الترفيه والاستجمام، إلى جانب أن الشارقة خلقت لنفسها من خلال مبانيها الإدارية والحكومية طابعاً متفرداً يشكل مصدر إبهار وإعجاب لدى زوارها.

الشارقة الدولي للكتاب

وحول إقامة النسخة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي اختتمت مؤخراً والرسالة التي وجهتها إمارة الشارقة للعالم في هذا المجال.. قال سموه: أثبتت تجربة افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب، في ظل المشاركة الواسعة للناشرين من مختلف أقطار العالم، قدرة الإنسان على تطويع الظروف التي تحدث من حوله والتغلب على كافة الصعاب وتحقيق المصلحة العامة، كما أثبت إمكانية العودة التدريجية إلى حياة ما قبل «كوفيد- 19» مع الالتزام التام وعدم التهاون، حتى نحقق نصراً مشتركاً على هذه الجائحة دون أي خسائر صحية».

الخدمات الاجتماعية

وفي إطار الخدمات والمحفزات الاجتماعية التي تقدمها إمارة الشارقة للمحافظة على استقرار الأسرة.. قال سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة: «إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي يوليان الأسرة اهتماماً منقطع النظير، ونحن نعمل سوياً وفق منظومة متكاملة تضمن الاستقرار الاجتماعي والصحي والاقتصادي والأمني والوظيفي والتعليمي لكل فرد من أفرادها، حيث إن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية ودائرة الخدمات الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وبتعاونها مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية، ساهموا في رسم ملامح عامة لأوضاع واحتياجات ومتطلبات وآمال الأسرة في إمارة الشارقة، ساعدت في إصدار القرارات الملائمة التي تحقق للأسرة الحياة الكريمة، كما أننا لا نغفل كذلك دور الجهات التنفيذية التي استطاعت تطبيق تلك القرارات على أرض الواقع».

الارتقاء بالعمل الشرطي

وحول سعي القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى جانب مهامها الأمنية في تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع.. قال سموه: «شرطة الشارقة وعت لهذا الأمر في وقت مبكر جداً وجعلته من صميم عملها، انسجاماً مع رؤى وسياسات وزارة الداخلية في الارتقاء بالعمل الشرطي وتغيير الصورة النمطية للشرطة وجعلها تواكب متغيرات الحياة، وحققت بذلك نجاحات واسعة عبر مسيرتها في هذا المجال، وتنوعت قنواتها التي سلكتها لتحقيق التواصل الفعال مع أفراد المجتمع، بدءاً من مجلة الشرطي ومروراً ببرنامج الشرطي التلفزيوني وابتكارها لشخصية الشرطي الصغير، وصولاً إلى وقتنا الحاضر الذي أصبحت فيه شرطة الشارقة متواجدة على جميع منصات التواصل الاجتماعي التي وسعت من محيط التواصل مع أفراد المجتمع، وساهمت في تعزيز عمل الشرطة وتطويره وتحسين مخرجاته».

العلم والثقافة

وحول سياسة الشارقة التعليمية المحفزة للطلبة، قال سموه: «تضع الشارقة القطاع التعليمي على قائمة أولوياتها، باعتباره الجانب الأهم في تطوير وتنمية العنصر البشري الذي توليه الأهمية القصوى، وذلك نظير المتابعة الحثيثة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لكل ما يتعلق بالقطاع التعليمي في الإمارة والدعم الدائم لكل ما من شأنه الارتقاء به».

وأضاف سموه:«إننا في الشارقة نحرص على تحقيق الموافقة والمواءمة الدائمة بين العلم والثقافة، بالتوازي مع تعزيز المهارات الإبداعية والفكرية لأبنائنا».

الساحة الرياضية

حول انعكاس جهود مجلس الشارقة الرياضي على الساحة الرياضية بالإمارة، قال سموه:«تسعى الشارقة دائماً لتطوير القطاعات الأساسية فيها، بما في ذلك القطاع الرياضي، ومجلس الشارقة الرياضي يمثل المظلة والحاضنة الرئيسية لكافة الكيانات والأنشطة والفعاليات الرياضية القائمة على أرض الإمارة، ومن الطبيعي ستنعكس جهودهم المباركة على مستوى الفرق الرياضية ومستوى الفعاليات الرياضية، وبفضل من الله تعالى ومن ثم الدعم المباشر من صاحب السمو حاكم الشارقة، الرياضي الأول في الإمارة، يسير المجلس بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأهداف المرجوة منه».

وأكد سموه أن إمارة الشارقة تعمل وفق منظومة متوازنة وعمل مؤسسي مترابط قابل للتطوير، وللشباب دور مهم في هذه المنظومة المؤسسية، فهم المستقبل الذي نعول عليه الكثير.