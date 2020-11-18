«السلامة الغذائية» تشارك بمهرجان الشيخ زايد 2020

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مهرجان الشيخ زايد 2020، والذي يقام في منطقة الوثبة بأبوظبي، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري وحتى 20 فبراير من العام القادم 2021، حيث تُعد «الهيئة» الشريك الاستراتيجي للمهرجان منذ انطلاقته الأولى.

وتنظم «الهيئة» العديد من الفعاليات الداعمة لاستراتيجية الاستدامة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، من خلال جناح الواحة الزراعية الذي يضم سوقاً للمزارعين لعرض وبيع المنتجات المحلية الطازجة من الخضراوات والفاكهة وعسل النحل المحلي، بالإضافة إلى ركن خاص للتعريف بأنظمة الزراعة في البيوت المحمية، والبيوت الشبكية، وركن خاص لعرض السلالات المحلية المميزة من الثروة الحيوانية، وركن آخر لعرض سلالات نحل العسل وإنتاج النحالين المحليين، فضلاً عن مشتل يعرض أفضل أنواع الشتلات لأشجار الفاكهة والخضراوات التي يمكن زراعتها في البيئة المحلية.

وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة: «تعتز هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالمشاركة في مهرجان الشيخ زايد منذ انطلاقته الأولى عام 2014، كما نعتز بكوننا شركاء ومساهمين في النجاح الذي يحققه المهرجان من عام لآخر، حيث عملنا منذ الدورة الأولى وبتوجيهات مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة (الهيئة)، على إبراز ملامح قطاع الزراعة بطريقة تعكس حجم التطور الذي حققه على مر السنين، وكذلك التوعية بأهمية الزراعة في حياتنا، وسبل استدامة هذا القطاع الحيوي لتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية، وتعزيز الأمن الغذائي والحيوي، بالإضافة إلى التوعية بمزايا المنتج المحلي، وتأكيد تنافسيته في السوق».

وأضاف أن الواحة الزراعية تضم هذا العام نموذجين للزراعة الحديثة، من خلال عرض مجسم للزراعة في البيوت المحمية بنظام الزراعة المائية، بالإضافة إلى مشتل لعرض أفضل أنواع الشتلات لأشجار الفاكهة والخضراوات، موضحاً أنه رغم الظروف الاستثنائية لجائحة «كوفيد 19» حرصت «الهيئة» على إقامة سوق المزارعين، الذي يتيح لأصحاب المزارع عرض وبيع منتجات مزارعهم من الخضراوات والفاكهة، حيث تم تخصيص محليين للنحالين لعرض وبيع العسل المحلي ذي الجودة العالية، كما حرصت «الهيئة» أيضاً على تخصيص ركن آخر لعرض السلالات المحلية المميزة من الثروة الحيوانية، مع ضمان كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كوفيد 19» بالتعاون مع إدارة المهرجان، وذلك لضمان سلامة الزوار والموظفين، وتحقيق الهدف من المشاركة بأمان وسلامة.