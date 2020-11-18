«حماية حقوق الطفل» في ندوة لـ«الاتحاد النسائي»

أبوظبي (الاتحاد)

نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ووزارة الداخلية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، أمس، ندوة افتراضية تحت عنوان «حماية حقوق الطفل» ضمن برنامج «اعرفي حقوقك»، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام؛ بهدف التوعية بحقوق الطفل وتعزيزها، وترجمتها إلى حوارات وإجراءات للمساعدة في بناء عالم أفضل للأطفال.

وقالت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، إن دولة الإمارات تلتزم بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة بخصوص حقوق الطفل، وتعمل باستمرار على النهوض بهذه الفئة من المجتمع، التي يعول عليها كثيراً لدعم مسيرة التنمية الحضارية في البلاد، مشيرة إلى أن إقامة هذه الندوة جاءت في إطار الحرص على الأطفال الذين يعيشون على أرض هذا الوطن، وصون وحفظ كرامتهم، وصون حقوقهم، بما يحقق التطلعات المبتغاة نحو الريادة، ويؤكد حقيقة هامة أن الاهتمام بالطفولة هو المستقبل المعهود لمزيد من النهضة والتطور.

وأوضحت السويدي، أن الطفولة في دولة الإمارات تحظى باهتمام ورعاية كاملة من القيادة الرشيدة بالدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في كل شؤونهم، فهي توفر لهم التعليم والصحة والاهتمام الاجتماعي اللائق بهم، مشيرة إلى أن المرسوم الاتحادي بشأن تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة كان من أبرز إنجازات الدولة في مجال رعاية الطفولة، تحت رئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي تقف بثبات إلى جانب الأم وأطفالها، انطلاقاً من منهج راسخ للدولة وضعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

قانون وديمة

ومن جانبها، قالت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن الطفل في دولة الإمارات بات يهنأ بحياة كريمة من خلال القوانين التي وضعتها الدولة، أبرزها قانون وديمة، والذي شمل عدة بنود أساسية تضمن حقوق الطفل بجميع جوانبها من خلال اتباع مجموعة من الاستراتيجيات والتشريعات ووسائل مناسبة، من شأنها أن تحقق الهدف الذي تسعى إليه دولة الإمارات لحماية كل طفلٍ على أرضها.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تسلك طريقاً موازياً يتوافق مع مبادئ اتفاقية حقوق الطفل، والتي تقر على أن الكرامة الإنسانية الأساسية حقٌ لكل طفل، وضرورة ضمان رفاهه ونمائه وتحقيق حياة ذات جودة لجميع الأطفال، وليس امتيازاً تتمتع به قلةٌ منهم. وأكدت الفلاسي أن الأطفال بدولة الإمارات يحظون باهتمام كبير من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي دائماً ما توجه بتنفيذ المبادرات النوعية الموجهة للطفل لصون حقوقه والارتقاء به، بوصفه من أبرز فئات المجتمع وأكثرها حيوية في بناء مستقبل الدولة.

3 محاور

وتم تقسيم الندوة على ثلاثة محاور، إذ ناقش المحور الأول قانون الطفل وديمة، بمشاركة معالي لولوة العوضي، المستشارة القانونية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، فيما استعرض المحور الثاني المنظومة المنهجية لحماية الطفل، بمشاركة المقدم دانة حميد المرزوقي ممثلة وزارة الداخلية، وتناول المحور الأخير «حماية الطفل مسؤولية مجتمعية»، بمشاركة الطيب آدم، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة لدى دول الخليج العربي.

«اعرفي حقوقك»

يسعى الاتحاد النسائي العام من خلال برنامج «اعرفي حقوقك» إلى تحقيق جملة من الأهداف، من ضمنها تعزيز وعي المرأة بالحقوق والواجبات التي نصت عليها التشريعات والقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالمرأة والطفل والأسرة، إلى جانب إجراء مراجعة دورية للتشريعات والقوانين المحلية ذات العلاقة بالمرأة، بهدف التأكد من تلبيتها لاحتياجات المرأة والتغيرات المتسارعة التي يشهدها المجتمع الإماراتي، بالإضافة إلى تقديم مقترحات مدروسة وموضوعية في مجال حقوق المرأة، إلى المشرع الإماراتي، وذلك لضمان جودة الحياة للمرأة الإماراتية.