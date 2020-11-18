برعاية رئيس الدولة.. «آيدكس» و«نافدكس 2021» ينطلقان فبراير المقبل

منى الحمودي (أبوظبي)

تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» تنعقد الدورة الخامسة عشرة من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس ونافدكس2021»، خلال الفترة ما بين 21 ولغاية 25 فبراير المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

أعلن عن ذلك خلال اجتماع تعريفي للجنة العليا المنظمة لمعرض الدفاع الدولي مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والملحقين العسكريين لدى الدولة للتعريف بجدول أعمال الدورة المقبلة للمعرضين.

وشهد الاجتماع الذي جرى تنظيمه يومي 17 و18 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حضوراً دبلوماسياً واسعاً، يعكس المكانة الدولية المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات، بفضل رؤى القيادة الرشيدة الثاقبة، والدور المحوري الذي تلعبه في تعزيز مسيرة السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ويأتي تنظيم معرضي «آيدكس ونافدكس 2021» ومؤتمر الدفاع الدولي من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات، لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة. إضافة إلى عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

الجاهزية التامة

وفي كلمته خلال اللقاء، قال معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2021»: «بالإعلان عن تنظيم هذه الفعاليات الاستراتيجية على أرض دولة الإمارات وفي أبوظبي، فإننا نؤكد على الجاهزية التامة التي تتمتع بها الدولة لاستضافة وتنظيم هذا النوع من الفعاليات الدولية، وقدرتها وبكل ثقة على استقبال العالم من جديد والترحيب بهم رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، فضلاً عن توفر البنية التحتية والخبرات اللازمة لتنظيم حدث عالمي بهذا الحجم، مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وهو ما يعتبر مؤشراً حقيقياً على عودة التعافي لمختلف القطاعات الاقتصادية، بالنظر إلى مستوى الحجوزات المسجلة».

فارس المزروعي

وأضاف: «رسخت هذه الفعاليات مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها المحوري في دعم الصناعات الدفاعية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويعتبر قطاع الصناعات الدفاعية اليوم من الركائز الاقتصادية الهامة للدول الصناعية الكبرى، ونجحت هذه الفعاليات الحيوية بالتحول إلى منصات عالمية لاستعراض أحدث الأنظمة الدفاعية المبتكرة، وتتنافس من خلالها أبرز الشركات العالمية».

وتابع: «سيتيح لنا المعرضان والمؤتمر بدورتهما القادمة فرصة مثالية للاطلاع على أحدث تطورات الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، وسيشارك بهما قادة الصناعات الدفاعية من جميع أنحاء العالم، للبحث في التحديات التي يشهدها العالم، وتطوير استراتيجيات أمنية ودفاعية تسهم في تحقيق وإرساء السلام العالمي، ونتطلع لنجاح هذا الحدث بدعمكم وحضوركم ومشاركتكم وإلى لقاء قريب، لنوجه للعالم رسالة مفادها.. حان الوقت ليجتمع العالم من جديد في أبوظبي».

الظرف الاستثنائي

ومن جانبه، قال اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي، وكيل وزارة الدفاع المساعد، ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس ونافدكس»: مع بداية عام 2021 ومع استعداد دولة الإمارات للانطلاقة نحو الخمسين سنة القادمة والتخطيط لمرحلة التعافي من كوفيد- 19، ارتأت القيادة الرشيدة المضي قدماً نحو احتضان المعرض الدولي آيدكس ونافدكس 2021 في العاصمة أبوظبي بعد دراسة المؤشرات التي كانت إيجابية ومشجعة، وذلك بالنظر إلى القدرات والإمكانيات والبنية التحتية القوية القادرة على تنظيم واحتضان كبرى الفعاليات في مختلف الظروف».

وأشار إلى تشكيل فرق عمل متجانسة للفعالية في هذا الظرف الاستثنائي، ووجود تنسيق كبير بين جميع قطاعات ومؤسسات الدولة للتخطيط ومتابعة سير الأعمال لضمان نجاح الفعالية وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية.

وأكد أن دولة الإمارات برهنت في السابق قدرتها على تنظيم المعارض الدفاعية الكبيرة بحجم آيدكس ونافدكس، والمعرض القادم في 2021 هو امتداد لنجاحات الدولة في تنظيم هذا الحدث العالمي في ظروف استثنائية وبتنظيم استثنائي، لتؤكد دولة الإمارات مجدداً على أنها لا تعرف المستحيل وقادرة على تقديم النموذج الملهم للآخرين في صناعة النجاح من العاصمة أبوظبي.

إسحاق البلوشي

وحول العمليات والإجراءات المتبعة في «أدنيك»، قال أحمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»: «قمنا بتنفيذ مجموعة واسعة من الإجراءات التشغيلية لضمان أن جميع المشاركين سيكونون في أمان طوال فترة المعرض».

وأضاف: بالنسبة لنا في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، تعتبر إجراءات السلامة حجر الزاوية في جميع أنشطتنا وعملياتنا، وأن صحة وسلامة الزوار على رأس أولوياتنا.

وأوضح أن أدنيك تقوم بتنفيذ العديد من بروتوكولات وإجراءات السلامة التي تضمن صحة ورفاهية الضيوف والمشاركين، وذلك من خلال تنفيذ إجراءات السلامة الخاصة به على ثلاث مراحل منفصلة، قبل الحدث وأثناء الحدث وبعده، حيث تتولى أدنيك قبل الحدث تدريباً صارماً لجميع الموظفين في الموقع، وتنفيذ فحص شامل في الموقع، وضمان تمكين التباعد الجسدي في جميع أنحاء شركة أبوظبي الوطنية للمعارض.

أما خلال الحدث، فأشار العبيدلي إلى أنه سيتم تنفيذ مجموعة كبيرة من الإجراءات للحفاظ على سلامة الزوار، ويشمل ذلك التباعد الجسدي، والارتداء الإلزامي للكمامة، وإنشاء ممرات ومداخل ومخارج أحادية الاتجاه. منوهاً بتوافق البروتوكولات مع إرشادات السلطات الصحية الدولية والمحلية.

وأكد العبيدلي أن كل شخص يزور المعرض سيحتاج إلى نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19، للدخول إلى نقاط الدخول الست المخصصة، وستكون هناك خمس نقاط خروج مخصصة.

الذكاء الاصطناعي

في كلمته حول الدورة القادمة من مؤتمر الدفاع الدولي، قال الدكتور يحيى المرزوقي، مدير تنفيذي أول للاستراتيجية في مجلس التوازن الاقتصادي: نتطلع في مؤتمر الدفاع الدولي إلى جمع قادة الصناعات الدفاعية معاً، علاوة على استضافة مجموعة واسعة من الحكومات والشركات والأكاديميين من جميع أنحاء العالم لحضور المؤتمر.

وأشار إلى أن المؤتمر يأتي هذا العام بعنوان «ازدهار وتطور الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المتقدمة وحمايتها في عصر الثورة الصناعية الرابعة»، ويتضمن أربعة محاور رئيسية، هي الفرص الابتكارية في إدارة أنظمة سلسلة التوزيع لحقبة ما بعد كورونا، حماية الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة الأخرى في عصر التعاون والمشاركة، تعزيز جوانب البحث والتطوير في الصناعات الدفاعية في ظل التغييرات المتسارعة والمعقدة، والمحور الأخير حماية الأمن السيبراني.

حميد الظاهري

الصحة والسلامة

قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»: «بدعم القيادة الرشيدة والقطاع الحكومي والخاص، تستعد شركة أبوظبي الوطنية للمعارض لإطلاق الدورة الخامسة عشرة لمعرض آيدكس ونافدكس 2021، في فبراير المقبل، حيث تعد الدورة مميزة في ظل الظروف الحالية، حيث ينظر العالم إلى أبوظبي ودولة الإمارات على أنها وجهة مثالية للمعارض بهذا الحجم، الأمر الذي يدل على مستوى ثقتهم في تدابير وإجراءات الصحة والسلامة التي نتخذها عبر مرافقنا في أدنيك».

‎وأشار إلى أن شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لسلامة الزوار والعارضين والوفود الرسمية الزائرة للمعرض، وأن الدورة القادمة من آيدكس ونافدكس ستكون أول حدث عالمي مختص بقطاع الصناعات الدفاعية يجري تنظيمه في مرحلة التعافي من کوفید -19.

‎وأضاف: نسعى إلى العمل مع الشركاء والمعنيين لضمان إنجاح هذه الفعاليات وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، ومواصلة نجاح إرث آيدكس الممتد لأكثر من 27 عاماً في دعم قطاع الصناعات الدفاعية المحلي والدولي.

‎ولفت إلى أن عدد الشركات المتوقع مشاركتها في الدورة القادمة يصل إلى 1300 شركة تمثل أكثر 60 دولة حول العالم، مع وجود ثلاث دول تشارك لأول مرة وهي إسرائيل وأذربيجان ولوكسمبورغ.

راشد المحيسني: معارض رائدة

وقال العقيد راشد إبراهيم المحيسني، ممثل اللجنة المنظمة لمعرض نافدکس2021: «يعد نافدكس من المعارض الدفاعية البحرية الرائدة في العالم، والذي تتم إقامته بالتزامن مع معرض الدفاع الدولي آيدكس، وهو متخصص في شؤون القوات البحرية والأمن والسلامة البحرية. تُشارك فيه القوات البحرية وأبرز الشركات المختصة بهذا القطاع من جميع أنحاء العالم، لاستعراض أحدث التكنولوجيا التي تتم الاستعانة بها للوصول لحلول مستدامة للعمليات البحرية». وأشار إلى أن انعقاد معرض نافدكس 2021 سيكون في مرسى «أدنيك» المخصص للفعاليات المائية، والذي يوفر مساحات عرض خارجية تتجاوز الـ 30 ألف متر مربع، بعدد مشاركات يصل إلى 100 شركة، وستستقبل المساحة المائية أمامه السفن حجم «كورفت» وسفن الصواريخ والسفن المسلحة والزوارق الصغيرة، بينما يستقبل ميناء زايد الفرقاطات وسفن الإسناد والخدمة والسفن الكبيرة المشاركة، ومن المتوقع استقبال ما يزيد على 15 سفينة.