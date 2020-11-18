«تريندز» يدشن المائدة المستديرة لمراكز البحوث

أبوظبي (الاتحاد)

نظم «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، أمس الأول، اجتماعاً افتراضياً تحت مسمى «المائدة المستديرة لمراكز الفكر والبحوث»، شارك فيه ممثلو عشرين مركزاً بحثياً وفكرياً على مستوى العالم، وناقش هذا الاجتماع كيفية تعزيز التعاون بين مراكز الفكر والبحوث ودورها في التعامل مع الأزمات والتحديات المختلفة التي تواجه دول العالم، خاصة بعد أن أظهرت جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ضرورة الاستعداد المبكر للأزمات لتجنب التداعيات الكارثية التي يمكن أن تنجم عنها على الصُّعد كافة، الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

وأكد مسؤولو المراكز البحثية المشاركة في هذا الاجتماع أهمية العمل على تطوير دور مراكز البحوث والدراسات والتفكير، خاصة في التنبؤ المسبق بالأزمات والكوارث المحتملة التي يمكن أن تحدث، وتنبيه صانعي القرار والجهات المعنية بها، حتى يمكن الاستعداد الجيد والاستباقي لها، كما أوصى المشاركون بأهمية تعزيز التعاون بين مراكز البحوث والدراسات في مواجهة الأزمات والتحديات المختلفة، خاصة تلك التي لها تداعيات عالمية، وتؤثر بشكل واضح في الأمن والسلم والاقتصاد الدولي.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، المدير العام لـ «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، أن تبنّي مبادرة «المائدة المستديرة لمراكز الفكر والبحوث»، ينسجم مع رؤية «تريندز» العلمية التي تنطلق من أهمية الانفتاح على مراكز البحوث والدراسات المؤثرة والفاعلة في العالم، وإقامة حوار معها حول مجمل القضايا، التي تستحوذ على اهتمام المجتمع الدولي في اللحظة الراهنة، للخروج بتصورات مشتركة يمكن البناء عليها في كيفية تطوير دور هذه المراكز، خاصة في مواجهة الأزمات والتحديات.

وأشار العلي إلى أن أهمية هذه المبادرة لا تكمن في كونها جمعت أهم مراكز البحوث والتفكير في العالم فقط، وإنما لأنها ستؤسس لبناء شبكة عالمية من مراكز البحوث التي تتعاون فيما بينها في رصد وتحليل المخاطر التي ترتبط بأمن وتنمية واستقرار العالم أيضاً من أجل مساعدة صانعي القرار والمؤسسات المعنية في كيفية التعامل معها بكل كفاءة وفاعلية.

وبدوره، أوضح أحمد محمد الأستاد، رئيس قطاع البحث العلمي، المستشار العلمي لـ «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، أن مبادرة «المائدة المستديرة لمراكز الفكر والبحوث»، جاءت من منطلق إيمان «تريندز» بأهمية التعاون بين مراكز البحوث وتبادل الرؤى والأفكار والبيانات والخبرات معها، وذلك بهدف التوصل إلى الحلول الممكنة والمبتكرة في التعامل مع التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، سواء فيما يتعلق باحتواء ما تثيره من تحديات ومخاطر، أو الاستفادة مما تطرحه من فرص تخدم العالم أجمع.

وكشف الأستاد أن مبادرة «المائدة المستديرة لمراكز الفكر والبحوث» سيتم تنظيمها بشكل سنوي، لمناقشة المتغيرات والمستجدات والقضايا الحيوية، التي تستحوذ على اهتمام دول المنطقة والعالم، للخروج بأفضل الرؤى والخيارات للتعامل معها.