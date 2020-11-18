«تدوير» يفتتح توسعة مشروع الإطارات المستعملة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، عن افتتاح توسعة جديدة لمشروع إعادة تدوير الإطارات المستعملة في إمارة أبوظبي، بعد توقيعه شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص في الإمارة، لضمان التخلص السليم والآمن من تلك الإطارات، التي تعد من المخاطر التي تهدد الصحة العامة والبيئة.

ولضمان تحقيق أعلى نسبة نجاح في المشروع، تعاقد المركز مع شركة «ترحيل لتجميع النفايات»، لتعمل على تنفيذ عمليات جمع وتنظيف الإطارات التالفة في مكبات إمارة أبوظبي لإعادة التدوير ومعالجتها. وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير: «إن افتتاح المركز لتوسعة مشروع إعادة تدوير الإطارات المستعملة للتخلص الآمن والسليم منها، يأتي تماشياً مع أهداف المركز الاستراتيجية الرامية إلى تحويل الإطارات المستعملة من عبئ اقتصادي إلى مورد مهم ومنتج موفر للطاقة والتكاليف، علاوة عن الحد من المخاطر السلبية بكافة صورها على الصحة العامة والبيئة». وأضاف نسعى دائماً نحو التعاون والانفتاح على كافة الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وبذل قصارى الجهود من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات والتجارب العالمية في مجال التخلص المثالي والآمن من الإطارات المستعملة.