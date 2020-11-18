233 موقفاً سطحياً إضافياً بقطاع 25 شرق أبوظبي

أبوظبي ( الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بأبوظبي، إضافة 233 موقفاً سطحياً جديداً إلى قطاع 25 شرق الواقع في منطقة معسكر آل نهيان (المعمورة)، من بينها 229 موقفاً فرعياً و4 مواقف لمركبات أصحاب الهمم، ويحد هذا القطاع من الشمال شارع دلما، ومن الجنوب والغرب شارع المعمورة، ومن الشرق شارع القب.

ونوّه المركز بضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بتنظيم وإدارة المواقف العامة في جميع الأوقات، وعدم الوقوف في الأماكن الممنوعة، وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.