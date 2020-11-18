الإمارات تشارك في اجتماع النهوض بحرية الأديان 2020

أبوظبي (وام)

ترأس معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، وفد دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري 2020 للنهوض بحرية الدين أو المعتقد، والذي عقد افتراضياً في العاصمة البولندية وارسو.

وضم الوفد يعقوب يوسف الحوسني، مساعد الوزير لشؤون المنظمات الدولية، وأحمد الجرمن مساعد الوزير لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وناقش الاجتماع الافتراضي أكثر القضايا الراهنة والملحة المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد في جميع أنحاء العالم، فيما شملت أحداث هذا العام مناقشات إضافية حول الجهود المبذولة لتعزيز وحماية الحرية الدينية على خلفية وباء «كوفيد - 19» فيما تم تخصيص المؤتمر، الذي عُقد على مدى يومي 16 و17 نوفمبر الجاري للمشاركة على المستوى الوزاري ومنظمات المجتمع المدني.

واستضاف الاجتماع، معالي زبيغنيو راو، وزير خارجية جمهورية بولندا، فيما كان من بين المتحدثين معالي مايكل ر. بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، ومعالي بيوتر فافرزيك، وزير الدولة بوزارة خارجية جمهورية بولندا، وصموئيل براونباك، سفير الولايات المتحدة المتجول للحرية الدينية. وشملت الجلسات العامة مناقشات بشأن دعم قضايا حقوق الإنسان في سياق وباء «كوفيد - 19»، واستكشاف العلاقة بين حرية الدين أو المعتقد والأمن، وضمان التنمية الشاملة للجميع، من خلال حماية الحريات الدينية.