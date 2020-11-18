جامعة زايد تبحث التعاون مع «الأكاديمية العربية للنقل» بمصر

دبي (الاتحاد)

نظمت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة زايد ندوة علمية عبر الإنترنت للتعرف على أفضل المواقع الأثرية المحفوظة في منطقة الشرق الأوسط، وأهمها في العالم، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجمهورية مصر العربية، وتضمنت الندوة جلسات نقاشية حول سبل التعاون بين الجامعتين في مجالات الثقافة والتراث.

وعبرت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، رئيسة جامعة زايد، عن سعادتها بهذا اللقاء، وأشارت إلى أهمية التعاون المثمر بين الجانبين، من خلال الحوار العلمي الذي تم تنظيمه مؤخراً عبر تقنية الاتصال المرئي، كونه يفتح آفاقاً جديدة للطلبة بدولة الإمارات والمهتمين بمجالات التراث الثقافي والمواقع الأثرية، وإعداد جيل قادر على قيادة قطاع الآثار مستقبلاً.

نورة الكعبي

وقالت: «إن التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يعد خطوة مهمة نظراً لما تملكه الأكاديمية من خبرة طويلة في مجالات مختلفة خاصة في مجال الآثار والتراث الثقافي، نتطلع لتفعيل المشروع المشترك بين الجانبين، لدعم توجهات جامعة زايد في تمكين طلبتها في مجالي الآثار والتراث الثقافي».

من جانبه، أكد الدكتور فارس هواري، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالإنابة بجامعة زايد، عن أهمية التركيز على ميدان التراث في الدولة، وقال: «نحن نتطلع للعمل مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتطوير برنامج دراسات عليا في مجال التراث وريادة الأعمال، ونخطط لإطلاقه كبرنامج مشترك عبر الإنترنت لتمكين جميع طلبة المنطقة من الاستفادة منه».

وقالت الدكتورة مونيكا حنّا عميد كلية الآثار و التراث الثقافي بالإنابة في الأكاديمية العربية: «يعد هذا التعاون بالغ الأهمية، لما فيه من انعكاسات إيجابية لاستدامة قطاع الآثار والتراث الثقافي في المنطقة، كما يوفر منصة للتنمية وريادة الأعمال، حيث يلعب الماضي دوراً محورياً في تشكيل المستقبل».