«التربية» توقع مذكرة تفاهم مع «التنمية الاقتصادية» برأس الخيمة

دبي (وام)

أبرمت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بهدف التعاون بين الجانبين في مجال تسريع إنجاز تجديد الرخص التعليمية المشتركة بين الطرفين، بما يعزز التكامل في مهام عمل الجهات الاتحادية والمحلية.

وقع المذكرة الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، والدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة.

وأكد المعلا أنه سيتم بموجب هذه الاتفاقية تبسيط العمليات وتقليل الإجراءات والمدة الزمنية، والتخلص من الإجراءات اليدوية والمعاملات الورقية، والربط وتبادل البيانات الإلكتروني، مما سيساهم بشكل مباشر في تحسين تجربة المتعامل ورفع معدلات الرضا.