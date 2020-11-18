«المؤسسة الاتحادية» تنظم «الشباب في مواجهة كورونا»

خلفان النقبي (أبوظبي)

نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب ورشة بعنوان: «دور الشباب في مواجهة تحديات كوفيد - 19» أمس عبر برنامج زوم، تناولت أهمية دور الشباب في مواجهة التحديات في هذه الأزمة.

وأكد محمد الكشف عضو المجلس الوطني، أن قيادتنا الرشيدة ترى الشباب بمنظور مختلف ومن زاوية جميلة، حيث إن الشباب هم قادة المستقبل وهم الروح المعنوية للدولة، وكانت مقولة قيادتنا الرشيدة، عندما واجهنا أزمة كورونا هي (مؤمن الغذاء والدواء)، ومن ثم على الشباب إكمال المسيرة للتصدي لأزمة كورونا، حيث إن هنالك فئة من الشباب شاركت بالالتزام وعدم الخروج من المنزل وهذه أول خطوة ناجحة للتصدي للمرض، وهنالك فئة أخرى من الشباب شاركت بأعمال تطوعية، وآخرين أصبحوا هم خط الدفاع الأول، وكان لكل فرد في المجتمع دور فعال للمشاركة في هذه المسيرة التي ستنتهي في القريب العاجل.

وأوضح الكشف أن حكومتنا وفرت للشباب كل الاحتياجات التي يطلبها الفرد حتى يواجه أزمة كورونا، ودور الشباب هو البحث عن فرصة وعن مخرج عاجل والذهاب إلى باب جديد يحمل الأمل والمعنوية، وإلى يومنا هذا توجد ورشات عمل وأعمال تطوعية وندوات تعليمية تبي وتساهل في بناء جيل قوي ومتين الأساس.