القبض على حدثين صدما دورية شرطة في دبي

دبي (الاتحاد)

حذر العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك مدير مركز شرطة الراشدية، من غياب دور الرقابة الأسرية على الأبناء الأحداث، وتمكينهم من قيادة المركبات خلافاً لمواد القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور، وذلك بعد إلقاء شرطة دبي القبض حدثين يبلغان من العمر 14 عاماً و15 عاماً، لقيادتهما مركبة بطيش وتهور مُعرضين حياتهما الشخصية، وحياة مستخدمي الطريق للخطر، وإقدامهما بشكل عمدي على صدم دورية شرطية أثناء أداء مهام عملها اليومي.

وأكد أن شرطة دبي أحالت الشابين إلى النيابة العامة في دبي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما. وأوضح آل مالك أن دورية مرورية تابعة لمركز شرطة الراشدية اشتبهت أثناء أداء مهام عملها في الساعة الرابعة صباحاً بمركبة في منطقة الورقاء، حيث طلب قائد الدورية من سائق المركبة التوقف الفوري، إلا أنه رفض الامتثال للأوامر وأقدم على صدم دورية الشرطة، وعرض حياة أفرادها للخطر بسلوكه الطائش.

وأضاف أن سائق المركبة قادها بعد ذلك بطيش وتهور عكس اتجاه حركة السير، حيث تبين أن سائقها حدث يبلغ من العمر 14 سنة لا يحوز رخصة قيادة، وبرفقته الشاب الآخر البالغ من العمر 15 عاماً.

وأوضح العميد آل مالك أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحدث أقدم على أخذ المركبة التي تعود ملكيتها لأخيه دون علمه، مؤكداً أن سلوك الحدث غير المسؤول يعرضه للمساءلة القانونية.