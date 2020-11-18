افتتاح منصة مركز تجنب المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية

أبوظبي (وام)‏

افتتح سالم محمد الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي منصة مركز تجنب المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية /‏‏CBRN/‏‏، المعنية بتقديم التدريبات المهنية والدراسات والأبحاث في هذا المجال، وذلك مع العميد المهندس حسين الحارثي ممثل وزارة الداخلية ورئيس الأمانة الإقليمية لمراكز التميز لتجنب المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

وأكد - في كلمته خلال الافتتاح الذي تم عبر الاتصال المرئي - على الجهود الدولية والإقليمية التي قدمتها دولة الإمارات في مجال تجنب المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وذلك بالتعاون مع الدول الشريكة والمنظمات الدولية والحكومية.