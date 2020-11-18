"سلامة الطفل": توعية 150 موظفاً حول آثار التنمر بين الأطفال

الشارقة (الاتحاد)

نظمت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة برنامجاً تدريبياً حول مفهوم وآثار التنمر كظاهرة اجتماعية، استهدفت خلاله 150 موظفاً من مؤسسات «ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين»، في ورش عقدت (عن بعد) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وقدمت الإدارة عبر البرنامج، ورشتين تدريبيتين لجميع الموظفين العاملين مع الأطفال والمشرفين عليهم في المؤسسات التابعة لمؤسسة ربع قرن، حيث حضر الورشة الأولى 85 موظفاً من «أطفال الشارقة»، وقدمتها عائشة الكعبي مسؤول تطوير جودة التعليم الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، وحضر الورشة الثانية 68 موظفاً من «سجايا فتيات الشارقة» و«ناشئة الشارقة»، وقدمتها بخيتة الظاهري، اختصاصية خدمة اجتماعية - مدرسة شمة بنت محمد.

وجاءت الورشتان بهدف تعريف المشاركين بآثار ظاهرة التنمر بين الأطفال من جهة، والتنمر الوظيفي من جهة أخرى، حيث شهدتا تقديم أساليب مبتكرة ومهارات عمليّة للتعامل مع التنمر، بالإضافة إلى تنفيذ خطط وقاية مدروسة يمكن للموظفين تطبيقها، ضمن برامجهم المخصصة للأطفال واليافعين المنتسبين في مؤسسات ربع قرن.

وتطرقت الورشتان إلى التعريفات المختلفة للتنمر والصفات والسلوكيات التي تظهر في المتنمر، وأنواع التنمر بأشكاله؛ العرفي، والبدني، والاجتماعي، واللفظي، والإلكتروني، واستعرضتا صفات الطلبة المتنمرين، وضحاياهم، والأعراض التي تظهر على الأطفال الذين يتعرضون للتنمر، ومنها صعوبة النوم، وفقدان الاهتمام بالعمل المدرسي، والتغييرات في عادات الأكل، ووجود إصابات غير مفسرة، والصداع أو آلام المعدة أو التظاهر بالمرض، إلى جانب الآثار المترتبة على التنمر، مثل الاكتئاب والأمراض النفسية، والفشل الدراسي، وضعف الاندماج الاجتماعي، وضعف تقدير الذات.