حاكم الشارقة يهنئ ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.