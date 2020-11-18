حاكم عجمان يهنئ ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.