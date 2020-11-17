فتح باب التسجيل الإلكتروني في «آيدكس» و«نافدكس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» فتح باب التسجيل الإلكتروني للعارضين والإعلاميين المحليين والدوليين والزوار المشاركين، في معرضي «آيدكس 2021» والدفاع البحري «نافدكس 2021» ومؤتمر الدفاع الدولي، التي تعقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في الفترة ما بين 21 ولغاية 25 فبراير 2021، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتلتزم «أدنيك» بتقديم أرقى الخدمات وتسخير التقنيات الحديثة الذكية لخدمة المتعاملين، وفي ظل الإقبال القياسي الذي يشهده المعرضان، ستسهم بوابات التسجيل الإلكتروني التي تم تطويرها وفق أعلى المواصفات الدولية، في تسهيل عملية التسجيل للشركات والزوار وممثلي وسائل الإعلام الراغبين في تغطية فعاليات المعرضين من خلال الرابط https:/‏‏‏/‏‏‏idexuae.ae/‏‏‏registration/‏‏‏

ويجري تنظيم معرضي «آيدكس 2021» و«نافدكس 2021» ومؤتمر الدفاع الدولي من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات، لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة، وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

وسيشارك في المعرضين طيف واسع من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في قطاع الصناعات الدفاعية، لمناقشة سبل تطوير تقنيات تساعد على مواجهة التحديات المتغيرة التي يشهدها العالم، وتطوير استراتيجيات أمنية ودفاعية تسهم في تحقيق وإرساء السلام العالمي.

وتواصل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» استعداداتها لاستضافة الدورة القادمة حسب خطط محكمة تم وضعها بهدف ضمان سير الأعمال وفق أعلى المعايير العالمية المتخصصة في قطاع سياحة الأعمال، والبناء على ما تم تحقيقه من نجاحات تاريخية للمعرضين.

وتطبق «أدنيك» كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الصارمة لضمان سلامة الزوار والمشاركين، وفق أعلى معايير الصحة والسلامة محلياً وعالمياً، حيث ستكون عمليات التسجيل عبر المنصات الرقمية بالكامل. كما وضعت «أدنيك» مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها على نطاق واسع في مرافقها مثل توفير الماسحات الحرارية على المداخل كافة، فضلاً عن عمليات التعقيم والتطهير باستخدام أجهزة الرذاذ على مدار اليوم، وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي، وارتداء كمامة الوجه.

يتمتع معرضا «آيدكس» و«نافدكس» بمكانة استراتيجية مهمة في قطاع الصناعات الدفاعية على المستوى الدولي، حيث شهد المعرضان إقبالاً واسعاً في دورة عام 2019 من قبل الشركات العارضة والزوار، ومن المتوقع أن تشهد الدورة المقبلة مشاركة أكثر من 1.300 شركة متخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية البرية والجوية والبحرية. ويمثل المعرضين اليوم منصتان عالميتان للاطلاع على أحدث الأنظمة الدفاعية والعسكرية وآخر الابتكارات التكنولوجية المتعلقة بالدفاع البري والبحري والجوي.