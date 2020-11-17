«سقيا الإمارات» توسع نطاق جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة «سقيا الإمارات» -تحت مظلة مؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية- توسيع نطاق الدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتشمل تقنيات جديدة تعمل على إنتاج وتوزيع وتخزين ومراقبة وتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.

كما أضافت المؤسسة جائزة الحلول المبتكرة للأزمات إلى فئات الجائزة الثلاث السابقة جائزة المشاريع المبتكرة وجائزة الابتكارات الفردية وجائزة الابتكار في البحث والتطوير.

وقال معالي سعيد الطاير رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة «سقيا الإمارات»، إن توسيع نطاق الجائزة وإطلاق فئة جديدة يأتي ثمرة الدعم غير المحدود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والتزام المؤسسة بتحقيق رؤية سموه في توفير المياه الصالحة للشرب للمحتاجين والمنكوبين والمحرومين حول العالم بصرف النظر عن الدين أو العرق أو الثقافة أو الجنسية.

وقال محمد عبد الكريم الشامسي المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات، إن الجائزة كانت تشمل الابتكارات المعتمدة على الطاقة الشمسية فقط أما الآن فتستقبل الجائزة الابتكارات والتقنيات التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة بشكل أوسع لتشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية وحركة المحيطات والطاقة التناضحية والطاقة الحرارية الأرضية وتستثنى الطاقة النووية وتخزين الكربون وأنظمة تخزين الطاقة.

ويمكن لجميع الشركات ومراكز البحوث والمعاهد البحثية والمبتكرين والشباب من مختلف أرجاء العالم من أصحاب التقنيات المبتكرة التي تقدم حلولاً لتحديات شح المياه، التسجيل في الجائزة ابتداءً من 16 نوفمبر ولغاية 30 أبريل 2021.