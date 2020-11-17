وحدات من قواتنا المسلحة تشارك بـ «سيف العرب» في مصر

الإسكندرية (وام)‏

شاركت وحدات من قواتنا المسلحة في فعاليات التدريب المشترك «سيف العرب» بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة عدد من الدول العربية الشقيقة، الذي انطلق أمس، ويستمر حتى 26 نوفمبر الجاري بميادين التدريب القتالي في قاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكري.

واكتمل خلال الأيام الماضية وصول كافة القوات والمعدات للدول المشاركة، لكل من دولة الإمارات ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية السودان، عبر القواعد الجوية والمنافذ البحرية، فيما تشارك المملكة العربية السعودية بصفة مراقب. ويعد تدريب «سيف العرب» واحداً من أرقى التدريبات التي تنفذ على مستوى الوطن العربي، والذي يعمل على تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكري، وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول العربية الشقيقة، وذلك باستخدام الأسلحة والمعدات كافة ذات التكنولوجيا المتطورة. وتتضمن المراحل الأولى للتدريب عقد مؤتمر تنسيقي بين قوات الدول المشاركة لتوحيد المفاهيم ونقل الخبرات التدريبية للقوات العربية، وكذلك اصطفاف كافة القوات المشاركة بالتدريب، وعقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للقوات العربية المشاركة.

ويأتي ذلك التدريب استمراراً لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والدول العربية الشقيقة.