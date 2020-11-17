«إسلامية دبي» تكرم المتميزين

دبي (وام)‏

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي حفلاً لتكريم الفائزين بالدورة الـ 15 من جائزة «التميز الداخلي 2020»، بحضور الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة تحت شعار «نحو المستقبل».

أقيم الحفل في مسرح مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي التابع للدائرة مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية كافة، كالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

وقال الدكتور حمد الشيباني في كلمة ألقاها أثناء الحفل، إن جميع الموظفين مميزون، وعملية الابتكار ليست حصراً على الفائزين، موضحاً أن الجميع ساهم بترك بصمة حية في استمرارية نهضة الدائرة، معبراً عن اعتزازه وفخره بالفائزين لمواكبتهم طريق الجودة والارتقاء.