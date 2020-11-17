محمد بن راشد ومحمد بن زايد: وشائج عمیقة من الأخوة والمحبة بين الإمارات وعُمان

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أخاهما صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ50 المجيد. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر «تويتر»: «أبارك لأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.. ولشعب عمان الشقيق عيدهم الوطني الخمسين في مسيرة النهضة العمانية المباركة.. أدام الله عليكم عزكم ومجدكم.. وحفظ الله سلطانكم.. وأدام محبته ورفعته». وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر «تويتر»: «أهنئ أخي السلطان هیثم وشعب عمان الشقیق، بالیوم الوطني الـ 50.. بین شعبي الإمارات وعمان وشائج عمیقة من الأخوة والمحبة، وعلاقات راسخة نسجتها حكمة القیادة منذ عهد الشیخ زاید والسلطان قابوس رحمهما الله، نتمنى للسلطنة دوام الاستقرار والأمان، وكل عام وأهلنا فیها في عزة ورخاء».