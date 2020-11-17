بطاقات تهنئة من محمد بن راشد لخريجي «كليات التقنية»

أبوظبي (وام)

نظمت كليات التقنية العليا، أمس، حفلاً افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد» بمناسبة تخريج 1215 طالباً على مستوى إمارة أبوظبي من خريجي دفعتي 2019 و2020.

وتلقى الخريجون شهادات تهنئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقديراً لجهودهم وحرصهم على إتمام متطلباتهم الدراسية في ظل جائحة «كوفيد- 19»، مما يمثل تشريفاً لهم وحافزاً للاستمرار في مسيرة التطور والنجاح.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أن القيادة الحكيمة تلتزم بتأكيد دور التعليم في بناء الإنسان، وفي تمكين الدولة من التنافس الفعال في العالم وأخذ مكانتها اللائقة بين الأمم، مشيراً إلى مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن «مستقبل الدولة ورخاء المجتمع إنما هو رهن بتوفير كافة الفرص أمام الأجيال الجديدة لتحقيق المشاركة الكاملة في تنمية المجتمع».

من جانبه، توجه معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، وباسم مجلس أمناء الكليات، بالتهنئة إلى الخريجين من قادة الجيل الرابع، مؤكداً أن الاحتفال بهم هذا العام له نكهة خاصة كونهم دفعة استثنائية تمكنوا من مواصلة دراستهم بنجاح وتحقيق متطلبات تخرجهم رغم معايشتهم لجائحة «كوفيد- 19»، وبرهنوا للعالم أن أبناء الإمارات على قدر المسؤولية والطموح.

وتقدم معاليه بهذه المناسبة بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قيادة الدولة الرشيدة لحرصها الدائم على تأكيد أن التعليم أولوية، وأن بناء الإنسان قناعة ونهج وطني راسخ لا تنازل عنه، ولا تهاون فيه مهما كانت الظروف ومهما واجهنا من تحديات.

وأكد معاليه أن مخرجات الكليات تجسيد حقيقي لرؤى وطموحات قيادتنا الوطنية في إعداد أجيال المستقبل، معلناً باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا عن تخريج 1215 طالباً من خريجي دفعتي العامين 2019 و2020 على مستوى كليات التقنية العليا بأبوظبي والعين والظفرة الذين أكملوا دراستهم بنجاح، وحصلوا على الشهادة الجامعية بجدارة واستحقاق ومهنئاً الخريجين على نجاحهم، متمنياً لهم التوفيق في عملهم وخدمة وطنهم.

من ناحيته، عبر الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا -في كلمة للخريجين- عن سعادته واعتزازه بتشريف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش حفل تخريج طلاب كليات التقنية دفعة «قادة الجيل الرابع».

وفي الختام، أدى الخريجون قسم الولاء والإخلاص للقيادة والوطن، وعبروا عن شكرهم لكل من دعم نجاحهم وتميزهم.