ريم الهاشمي: الإمارات نموذج للتعددية الثقافية

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تجسد اليوم نموذجاً في التعايش بين الثقافات والشعوب وتجسيد مبادئ التعددية الثقافية والشمول.

وأشارت معاليها خلال كلمتها التي افتتحت بها أسبوع التسامح والشمول، الذي يقام ضمن الأسابيع المتخصصة العشرة التي يستضيفها إكسبو 2020 دبي قبل الانطلاق، أن دولة الإمارات تحتضن اليوم وبعد مرور نحو نصف قرن منذ إعلان الاتحاد، أكثر من 200 جنسية، يتحدثون بكل لغات العالم في شوارعها وأحيائها، مشيرة إلى أن موقع إكسبو 2020 دبي يضم فريق عمل من 70 جنسية، يجمعهم هدف واحد هو تنظيم إكسبو دولي استثنائي مهما كانت التحديات.

واستهلت معاليها كلمتها بالترحيب بالمشاركين في أحدث حلقات سلسلة أسابيع الموضوعات، المقامة في إطار فعاليات فترة ما قبل انطلاق إكسبو 2020 دبي، مشيرة إلى أن موضوع هذا الأسبوع يتمحور حول سؤال مهم يطرحه إكسبو 2020 دبي، وهو: كيف يمكننا تعزيز التفاهم المشترك من أجل مجتمعات أكثر تسامحاً وشمولاً؟

وأشارت معاليها إلى أن تطبيق مبادئ التعددية الثقافية والشمول، يعطينا منحة لا تقدر بثمن، ومن هذه المبادئ القدرة على إدراك القيم المشتركة والاعتزاز بها، واحترام اختلاف الجنس البشري وتنوع ثقافاته وشعوبه.

وأضافت معاليها أن: «هذه المبادئ هي التي تجعلنا ننظر إلى الغد ببصيرة وعزم، لأننا علمنا علم اليقين أننا لم نترك أحداً خلف الركب، وهي المبادئ ذاتها التي تُرضي طموحنا، أفراداً ومجتمعاً، وتُسعدنا وتحقق لنا النماء».