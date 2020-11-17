1700 طالب في جلسات «التعريف بالبعثات»

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي سلسلة الجلسات التعريفية لبرنامج بعثات أبوظبي للطلبة المتميّزين، وهو برنامج المنح الدراسية الشاملة الذي توفره الدائرة للطلبة المتميّزين لتمكينهم من متابعة مسيرتهم الأكاديمية خارج الدولة، ضمن إحدى أفضل 150 جامعة عالمياً.

واستقطبت جلسات البرنامج لدفعة العام الأكاديمي 2021/‏2022، حضوراً واسعاً من طلبة الصف الثاني عشر، حيث شارك في الجلسات 1726 طالباً إماراتياً من الطلبة المستهدفين، والذين سيدخلون في عملية التقييم الدقيقة للبرنامج، ليتم الإعلان عن القائمة النهائية من الطلبة المختارين للمنحة في يونيو العام المقبل.

وسيحصل الطلبة المقبولون على مجموعةٍ واسعة من المزايا والمكافآت، بما في ذلك التوجيه الأكاديمي ومخصص شهري للدراسة والسفر.

وتأسس برنامج بعثات أبوظبي للطلبة المتميّزين عام 2009، ليدعم أكثر من 3453 طالباً وطالبة بين عامي 2011 و2020، بما في ذلك 2878 طالباً في المرحلة الجامعية، و107 طلاب في مرحلة الدكتوراه، و450 طالباً في مرحلة الدراسات العليا، حيث توزّعت تخصصات 85% من منح الطلبة في مجالات الطب والعلوم الصحية والهندسة وإدارة الأعمال والقانون.

وقالت سمر المنصوري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التعليم العالي: «يهدف برنامج بعثات أبوظبي للطلبة المتميّزين إلى تقديم مخرجات أكاديمية تواكب المتطلبات المستقبلية لسوق العمل، ويقدم البرنامج للطلبة الإماراتيين المتميزين فرص تعليم متميزة تؤهلهم للحصول على فرص عمل تنافسية بعد تخرّجهم، وفي إطار حرصنا على تزويد الطلبة بالمهارات اللازمة، قمنا بالتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة لتزويد الطلبة بفرص تدريبية تمكنهم من المنافسة في سوق العمل».