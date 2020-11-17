جمارك أبوظبي توزع أجهزة فحص ذاتي على مرضى السكري

أبوظبي (وام)

وزعت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عدداً من أجهزة الفحص الذاتي لمرضى السكري من الأسر المتعففة في إمارة أبوظبي.

وخصصت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أجهزة القياس الذاتي لمرضى السكري في إطار المسؤولية المجتمعية وبما يسهم في توفير سبل الوقاية من مخاطر ارتفاع سكر الدم وتبعاته الصحية والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة بمناسبة اليوم العالمي للسكري وفي إطار الدور المجتمعي للإدارة العامة لجمارك أبوظبي في تقديم الدعم للمجتمع ومرضى السكري بما يعزز قدراتهم على مواجهة المرض من خلال الوقائية مما يسهم في تحقيق حياة صحية.

وقال راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، إن مشاركة جمارك أبوظبي في هذه المبادرة يأتي في إطار نهج الخير الراسخ في مجتمع الإمارات القائم على التضامن الإنساني والتلاحم المجتمعي من خلال دعم المبادرات الإنسانية التي من شأنها إسعاد الإنسان، وبما يتماشى مع التوجهات المجتمعية والإنسانية للقيادة الرشيدة.

من جانبه، أشاد سالم الريس العامري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمبادرة الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، مشيراً إلى أنها تعزز برامج الرعاية الصحية التي تنفذها الهيئة لصالح المستفيدين من خدماتها على الساحة المحلية، وقال إن المبادرة تنم عن فهم عميق لمتطلبات المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها مؤسساتنا الوطنية.

وأضاف العامري: «بالرغم من الدور الكبير الذي تقوم به جمارك أبوظبي في دعم الاقتصاد الوطني، إلا أنها لم تغفل مساهمتها في الأعمال الإنسانية، وتساهم بقدر كبير في تعزيز المبادرات التي تتبناها مؤسسات الدولة الإنسانية والتنموية»، وقال «إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ترحب بتعزيز شراكتها مع جمارك أبوظبي، وكافة المؤسسات والهيئات التي تفرد مساحة كبيرة من نشاطها وحركتها لدعم البرامج الإنسانية والمجتمعية».