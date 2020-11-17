«معاً نحن أفضل».. مبادرة للمعهد الدولي للتسامح

دبي (الاتحاد)

نظم المعهد الدولي للتسامح في دبي، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، فعالية «معاً نحن أفضل» الرياضية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي والقيادة العامة لشرطة دبي ومشاركة 60 فرداً من مواطنين ومقيمين من جنسيات وديانات مختلفة.

ويعكس المعهد، من خلال الفعالية التي أقيمت بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح، أبعاد الشراكة المجتمعية وآثارها الإيجابية في الترويج لقيم التسامح والتواصل ما بين الثقافات المختلفة، من خلال الأنشطة الرياضية واستهداف جمهورها الواسع.

وتسعى الفعالية، وهي عبارة عن جلسة يوغا على جسر التسامح في دبي، إلى تعزيز السلام النفسي الداخلي للمشاركين، من خلال ممارسة تمارين متنوعة تربط العقل والجسم معاً، وتجمع بين وضعيات الجسد المختلفة، والاسترخاء أو التأمّل، بالإضافة إلى استخدام أساليب مختلفة في التنفس، وممارسة تمارين متنوعة تربط العقل والجسد والروح معاً، تجمع بين وضعيات الجسد المختلفة، والاسترخاء أو التأمّل، التي تساعد على إنشاء اتصال مع الذات، وتريح الجسم والعقل معاً، وتزيد من اليقظة وتجمع الكل في تناغم وانسجام، مما يخلق شعوراً عاماً بالتقارب بين الأشخاص من خلفيات متنوعة، ويجسد مفهوم وقيم السلام والتسامح، فضلاً عن تعزيز تقبل واحترام الآخر في ظل التعددية والتنوع بين أفراد المجتمع، وإرساء قيم ومبادئ التسامح عبر تنفيذ المعهد الدولي للتسامح مبادرات متنوعة تستهدف مختلف شرائح المجتمع وأطيافه.