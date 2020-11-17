«تنفيذي الشارقة» يطلع على تصاميم الملاحق السكنية

الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

واطلع المجلس على مشروع تصاميم الملاحق السكنية مسبقة الاعتماد المقدم من دائرة الإسكان والذي يأتي امتداداً لمبادرة سكن التي توفر تصاميم المساكن مسبقة الاعتماد ومبادرة إسناد التي تهدف إلى التيسير على المواطنين الذين تعذر عليهم البناء والانتفاع من قرار الدعم السكني، ويهدف مشروع تصاميم الملاحق مسبقة الاعتماد إلى توفير تكلفة التصميم والوقت والجهد على المستفيدين وتلبية احتياجاتهم ومنع مخالفات البناء.

كما تتميز التصاميم بأنها صممت وفقاً لاحتياجات المستفيدين ولاشتراطات البناء في إمارة الشارقة، وتتوفر مجاناً ومسبقة الاعتماد من مختلف الجهات المعنية، وتتنوع التصاميم بحسب احتياجات الأسر والمشتملة على استعمالات المطابخ المنفصلة أو ملاحق الضيافة أو المساكن المصغرة أو المجالس الخارجية وغيرها.

وأثنى المجلس على جهود دائرة الإسكان في توفير أفضل الخدمات والتسهيلات على المستفيدين، موجهاً بالتنسيق مع الجهات المعنية لتدعيم التصاميم المسبقة الاعتماد.