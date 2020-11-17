شرطة أبوظبي: التسامح في الإمارات أسلوب حياة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مجلساً افتراضياً بعنوان «هكذا الإمارات.. أرضًا للتسامح»، أدارته الإعلامية عبير سليمان.

وأكد العميد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي أن جميع مؤسسات الدولة ومنها شرطة أبوظبي تهتم بدعم وترسيخ قيم التسامح وقبول الآخر لافتاً إلى أن الإمارات تقدم نموذجاً متميزاً لقيمها وعاداتها الأصيلة حيث إن التسامح أصبح أسلوب حياة في حياتنا.

وذكر فضيلة الشيخ طالب الشحي علي مستشار رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن التسامح هو أحد أسس الدين الإسلامي، كما هو أحد القيم والثوابت الرئيسية للمعتقدات الدينية الأخرى، مشيرًا إلى أن قيم ديننا الإسلامي الحنيف ارتكزت على التسامح والعفو وقبول الآخر والأمر بالإحسان والمعروف، مضيفاً أن أي حضارة لا يمكن لها أن تقوم إلا بالتسامح فلا أمن ولا استقرار ولا رغد للعيش دون تسامح.

حب الإمارات

أشار أنس إبراهيم عضو مبادرة كلنا شرطة إلى أنه انتسب للمبادرة حبًا في الدولة ومجتمع الإمارات ليكون جزءًا من رد الجميل على حسن التعامل كأحد المقيمين على هذه الأرض الطيبة، مشيرًا إلى أن التسامح يعني تعزيز الأمن والأمان والسعادة.