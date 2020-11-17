سعيد الشرقي: سمة المجتمع

الفجيرة (الاتحاد)

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن التسامح سمة أساسية من سمات مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة وتعكس مفردات المحبة والسلام والتسامح والانفتاح والتعايش مع الآخرين مكونات رئيسة في نهج التعددية الثقافية للدولة منذ تأسيسها، حتى باتت تُعدّ حاضنة لقيم التسامح والسلم والأمان وصون الحريات واحترام الآخر، ما جعلها مقصداً لإقامة أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام.

وثمن جهود وزارة التسامح والتعايش لإطلاقها (نداء التسامح) في إطار احتفالات الدولة باليوم العالمي للتسامح الذي يصادف 16 نوفمبر من كل عام.