إعلان سياسة القبول للعامين القادمين بجامعة الإمارات

العين (الاتحاد)

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن معايير قبول الطلبة للعامين الجامعيين 2021/‏‏2022 و2022/‏‏2023 القادمين، الخاصة بالالتحاق بالكليات وكافة التخصصات التي تطرحها البرامج العلمية.

ونصت سياسة القبول الجديدة على أن يتم قبول الطلبة المتقدمين قبولاً مشروطاً للحاصلين على درجة (1100 إلى 1225) في اختبار الإمارات القياسي (إمسات) في مادة اللغة الإنجليزية أو ما يعادلها، وسيحصل الطالب على مقعده بالجامعة ريثما يستوفي الدرجة المطلوبة وهي 1250.

كما أتاحت جامعة الإمارات للطلبة المواطنين وغير المواطنين الخريجين من جامعات معترف بها وبمعدل تراكمي لا يقل عن 2.5 الالتحاق بها والدراسة للحصول على درجة بكالوريوس ثانية برسوم دراسية حسب البرنامج العلمي المراد دراسته.

وأكدت جامعة الإمارات بأن سياسة القبول الجديدة راعت تحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين من مختلف المناهج والمسارات وتوفير التعليم المناسب والمناخ التعليمي الملائم لكافة الطلبة الذين سيلتحقون بالجامعة. حيث تقوم الجامعة بدراسة وتحليل واقع سياسات نظم القبول والمراجعة الدورية لمعايير القبول في ظل التغيرات المتسارعة والمتطلبات الحالية واحتياجات سوق العمل استهدافاً لمتطلبات الأجندة الوطنية وتعزيزاً لرؤية الدولة في قطاع التعليم العالي ومراعاة فرص النجاح والتحصيل والإنجاز الدراسي والاستفادة من الخبرات وضمان الجودة والاستعداد للخمسين عاماً القادمة.