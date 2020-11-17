اختتام «باثولوجيا الجلد» في دبي

دبي (وام)

اختتمت بدبي فعاليات العيادة الافتراضية لمؤتمر أكاديمية دبي العالمية لباثولوجيا الجلد والطب التجميلي والليزر «دياد ديال 2020»، التي أقيمت تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وهي عبارة عن منصة حصرية رفيعة المستوى مصممة لمناقشة الحالات الأكثر تحدياً في مجال الأمراض الجلدية، وذلك بمشاركة خبراء وأطباء مختصين من المنطقة والعالم. وأتيحت للمشاركين في الحدث فرصة حصرية للتعلم عن الأمراض الجلدية الأكثر تعقيداً وصعوبة، بالإضافة إلى التعرف على حالات نادرة لم يشخص منها في العالم إلا أعداد قليلة حيث عرض هذه الحالات أساتذة وخبراء عالميون في طب الأمراض الجلدية، منهم الدكتور محمد الداروتي أستاذ الأمراض الجلدية والباثولوجيا بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور ديرك إيلستون رئيس قسم الأمراض الجلدية والباثولوجيا بجامعة ساوث كارولينا.

وقالت الدكتورة فايزة آل علي رئيسة اللجنة العلمية لمؤتمر «دياد ديال» رئيسة قسم الأمراض الجلدية بمستشفى القاسمي بالشارقة: إن فن التوصل إلى التشخيص وفك رموز الأعراض عبارة عن مهارة مكتسبة تحتاج دائماً إلى الصقل والتطوير، مشيرة إلى أن التعرف على الحالات المعقدة في الأمراض الجلدية من شأنه توسيع آفاق الطبيب، وجعله أكثر قدرة على التشخيص وتقديم العلاج الصحيح.

من جانبه، ذكر عبدالله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية أن التحديات الكبيرة وغير المسبوقة التي فرضها فيروس «كوفيد -19» في عام 2020، تطلبت نهجاً جديداً ومتكاملاً ومبتكراً للرعاية الصحية، موضحاً أن التشخيص غير الجراحي والذكاء الاصطناعي هما مستقبل الصحة في العالم، وهو ما يتماشى مع مبادرات استراتيجية الإمارات الصحية 2021 التي تم إطلاقها في عام 2016.