«حمدان بن محمد الذكية» تحتفي بـ 76 متفوقاًً

دبي ( الاتحاد)

احتفت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» بالمتفوقين في الأداء الأكاديمي المتميز، وذلك خلال حفل «قائمة الدارسين المتفوقين في فصل الربيع 2019/‏2020» الذي نظمته «إدارة علاقات الدارسين» افتراضياً مؤخراً بحضور الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والدارسين من مختلف الاختصاصات الأكاديمية وأولياء أمورهم.

وشهد الحفل الافتراضي تكريم 28 من دارسي برامج الدراسات العليا في تخصصات إدارة الأعمال والجودة، والتعليم الإلكتروني، والدّراسات الصحية والبيئة، 16 منهم من كلية إدارة الأعمال والجودة، و7 من كلية الدراسات الصحية والبيئية، و5 من كلية التعليم الإلكتروني. كما تم تكريم 48 من دارسي برامج البكالوريوس، 33 منهم من كلية إدارة الأعمال والجودة، و15 من كلية الدراسات الصحية والبيئية.