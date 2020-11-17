خطة رقابية لمتابعة سير الامتحانات في الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

قامت منطقة الشارقة التعليمية بوضع خطة رقابية لزيارة جميع المدارس الثانوية ومتابعة سير الامتحانات لطلبة الصف الثاني عشر فيها، وذلك بحسب البنود الرقابية لاستمارة متابعة الامتحانات والتي تشمل 3 مجالات رئيسية وهي متابعة تنظيم أعمال الامتحانات، وجاهزية القاعات الامتحانية، وعملية الرصد والتصحيح.

وأكدت إدارة منطقة الشارقة التعليمية أن ذلك يأتي وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من الجهات المعنية، في ظل الأوضاع الصحية الراهنة لكوفيد- 19، من أجل ضمان أمن وسلامة الطلبة خلال أداء الامتحانات، والمشرفين في الوقت ذاته.

وأشارت حصة الخاجة مدير منطقة الشارقة التعليمية إلى أن المنطقة ستقوم بمتابعة عملية الامتحانات لجميع المراحل على منصة swift assess ورفع الملاحظات اليومية للوزارة والجهات المختصة الأخرى، في حال ورودها.

وأكدت على الطلبة بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات والقواعد التي تمت الإشارة إليها من قبل إدارات المدارس، لتمر فترة الاختبارات بسلاسة وسهولة دون أي صعوبات.

وأوضحت أهمية الاستعداد النفسي للامتحانات، حيث لا بد من الراحة، والنوم الكافي، وتهيئة الأجهزة لأداء الامتحانات، واختيار مكان مناسب وهادئ في المنزل للقيام بأداء الاختبارات، وعلى أولياء الأمور الالتزام بذلك، مشيرة إلى أن المنطقة على أتم استعداد للإجابة على كافة الاستفسارات، وتقديم المساعدة للطلبة وذويهم، كما أن وزارة التربية والتعليم، تعنى جيداً باحتياجات الطلبة، وتقديم المساعدة اللازمة لهم.