بادري تطلق مبادرة تعليمية للموهوبين

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أطلقت أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، الذراع التعليمية لمؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، أمس مبادرة «كن شريكاً للمحتوى» الرامية إلى فتح المجال أمام الأفراد والمؤسسات ممن يملكون خبرات ومعارف ويرغبون بمشاركتها مع غيرهم، لينضموا إلى منصة الأكاديمية وتقديم مواد تدريبية وورش عمل وأبحاث عالية الجودة باللغتين العربية والانجليزية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد (عن بُعد) بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الإعلامية والصحفية المحلية والعربية، إضافة إلى شركاء الأكاديمية.

وتستهدف المبادرة فئتين: الأولى المؤسسات والأفراد الذين يملكون محتوى منشأً مسبقاً والثانية المؤسسات والأفراد الذين يملكون أفكاراً جديدة ومحتوى مبتكراً ويرغبون بتطويره بالتعاون مع (بادري).

وتتضمن فئات المحتوى الذي تتيحه للراغبين بالانضمام إليها: العلوم والنظريات، الصحة والسلامة العامة، مهارات التنمية المهنية والشخصية، الصناعات الإبداعية، الثقافة، دراسات المرأة، إدارة الأعمال، التكنولوجيا والهندسة والرياضيات وغيرها.

وقالت الدكتورة منى آل علي، مدير أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الصحافي: إن إطلاق مبادرة «كن شريكاً في المحتوى» على منصة أكاديمية بادري الإلكترونية سيتيح للأفراد والمؤسسات المساهمة في إثراء وتطوير محتوى المنصة بمختلف العلوم والدراسات بما يجعلها ثرية بتجارب مختلفة ومتنوعة ومن منابع متباينة ما يدعم منهج القراءة العلمية والمقارنة والتحليل والنقد لدى رواد المنصة.