اعتماد «شخبوط الطبية» و«برجيل» أقساماً للطوارئ

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، عن منحها ترخيص قسم الطوارئ لكل من مدينة الشيخ شخبوط الطبية ومستشفى برجيل، وذلك بعد أن استوفيا كافة المتطلبات اللازمة لتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى في حالات الطوارئ.

وبذلك تنضم المنشأتان إلى 7 أقسام طوارئ أخرى ضمن قائمة المستشفيات المعتمدة كأقسام طوارئ والمنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة والتي تضم مستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي، مدينة الشيخ خليفة الطبية، مستشفى توام، مستشفى مدينة زايد ومستشفى الرويس ومستشفى العين ومستشفى أن أم سي رويال.

وكانت دائرة الصحة أبوظبي قد أقرت معياراً جديداً لأقسام الطوارئ في وقت سابق العام الماضي، والذي تم بموجبه تصنيف أقسام الطوارئ في المستشفيات العامة الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي إلى قسمين هما فئة قسم الطوارئ وفئة مركز الرعاية العاجلة، حيث حدد المعيار متطلبات ومواصفات خدمات أقسام الطوارئ التي يتوجب على مقدمي الرعاية الصحية الحكومية والخاصة الالتزام بها للحصول على التراخيص اللازمة لتقديم هذه الخدمات، وتم تصنيف المنشآت التي لا تستوفي شروط قسم الطوارئ كمراكز للرعاية العاجلة.