«الصحة» تنظم ملتقى افتراضياً لشباب التمريض

دبي (وام)

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ملتقى افتراضياً لشباب التمريض ضمن مبادرة «60 دقيقة مع ملهم» بهدف إتاحة منصة تفاعلية للشباب لمشاركة آرائهم وتحدياتهم الراهنة ونظراتهم المستقبلية لتكون حافزاً إيجابياً في بيئة العمل للشباب من خلال تمكين وإلهام الكوادر التمريضية الشابة المواطنة في المنشآت الصحية التابعة للوزارة وتزويدهم بالتدريب والإرشاد وفرص التواصل اللازمة لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المهنية.

حضر الجلسة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والدكتورة سمية محمد البلوشي مديرة إدارة التمريض وعدد من أعضاء مجلس وزارة الصحة ووقاية المجتمع للشباب وعدد من القيادات التمريضية ضمن الوزارة.

ويمثل المنتدى - الذي نظمته إدارة التمريض بمشاركة مجلس الوزارة للشباب- إحدى خطوات رسم خارطة طريق لدعم للمسار المهني والوظيفي لدى فئة الشباب وإطلاعهم على أفضل التجارب والممارسات الناجحة لتسهم في بلورة قصص نجاح متوالية.