«النقل المتكامل» يعلن جاهزيته لمهرجان الشيخ زايد التراثي 2020

أبوظبي ( الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل جاهزيته لتلبية احتياجات التنقل الخاصة بمهرجان الشيخ زايد التراثي 2020، والذي سيقام في منطقة الوثبة بأبوظبي خلال الفترة الممتدة من 20 نوفمبر 2020 إلى 20 فبراير 2021، حيث تنطلق فعالياته بالتزامن مع بدء الاحتفالات باليوم الوطني للدولة.

ونظراً للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها هذا الحدث التراثي والثقافي، الذي يحمل اسم الأب المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والحرص الدائم على دعم الفعاليات الوطنية بمختلف أنواعها، أفاد مركز النقل المتكامل أنه أعدّ بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، خطة شاملة يخصص من خلالها عدداً من حافلات النقل العام ومركبات الأجرة لتوفير خدمات نقل متكاملة، آمنة ومريحة، تسهل وصول الجمهور من وإلى مكان انعقاد مهرجان الشيخ زايد التراثي في منطقة الوثبة، حيث سيتم نقل زوار المهرجان عبر الحافلات مجاناً خلال أيام الأسبوع، في حين سيكون مسار الخدمة من محطة الحافلات الرئيسية في أبوظبي إلى جمعية بين الجسرين التعاونية ومنها إلى محطة الحافلات في بني ياس لتصل إلى مكان المهرجان في الوثبة.

رحلات الذهاب

تبدأ رحلات الذهاب من الساعة 3:00 بعد الظهر وتستمر حتى الساعة 7:00 مساءً وبتواتر زمني كل ساعة. وستكون مواعيد الحافلات على مسار الخدمة، انطلاقاً من محطة الحافلات الرئيسية في أبوظبي، كالتالي:

مواعيد انطلاق الحافلات من محطة الحافلات الرئيسية

محطة الحافلات الرئيسية (أبوظبي) - موقف (1) 3:00 م 4:00 م 5:00 م 6:00 م

جمعية بين الجسرين التعاونية - موقف (2) 3:30 م 4:30 م 5:30 م 6:30 م

محطة الحافلات في بني ياس - موقف (3) 4:00 م 5:00 م 6:00 م 7:00 م

مهرجان الشيخ زايد التراثي (الوثبة) - موقف (4) 4:20 م 5:20 م 6:20 م 7:20 م

رحلات العودة

أما رحلات العودة من مهرجان الشيخ زايد في الوثبة، فستبدأ من الساعة 5:00 مساءً، وتستمر حتى الساعة 11:00 مساءً، وبتواتر زمني كل ساعة.

وستكون مواعيد الرحلات كالتالي: مواعيد انطلاق الحافلات من مهرجان الشيخ زايد التراثي

مهرجان الشيخ زايد التراثي (الوثبة) - موقف (1) 5:00 م 6:00 م 7:00 م 8:00 م 9:00 م 10:00 م محطة الحافلات في بني ياس - موقف (2) 5:25 م 6:25 م 7:25 م 8:25 م 9:25 م 10:25م

جمعية بين الجسرين التعاونية - موقف (3) 6:00 م 7:00 م 8:00 م 9:00 م 10:00 م 11:00 م

محطة الحافلات الرئيسية (أبوظبي) - موقف (4) 6:30 م 7:30 م 8:30 م 9:30 م 10:30 م 11:30 م

مركبات أجرة

وبالإضافة إلى حافلات النقل العام، أعلن مركز النقل المتكامل أنه سيوفر عدداً من مركبات الأجرة عند موقع المهرجان لخدمة الزوار وتسهيل حركة تنقلهم. كما يمكن للمتعاملين حجز مركبة أجرة عبر الاتصال بـ 600535353 أو عبر تطبيق أجرة أبوظبي، كما يتسنى للعميل دفع تعرفة المركبة من خلال التطبيق أو استخدام خاصية «آبل باي» Apple Pay بعد الانتهاء من الرحلة مباشرة بطريقة سهلة وآمنة ومريحة بدلاً من الدفع نقداً، وذلك ضمن سعي المركز لتوفير تنقل آمن وسهل للجمهور الراغبين في زيارة المهرجان.