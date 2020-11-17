15 مليون درهم لأربع حدائق لسكان مدينة شخبوط

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية إنشاء أربع حدائق أحياء سكنية في مدينة شخبوط على مساحة إجمالية تبلغ 24575 متراً مربعاً، وذلك ضمن إطار التزام البلدية وحرصها على إسعاد السكان وتوفير المرافق الخدمية والترفيهية التي تساهم في الارتقاء بجودة الحياة تجسيداً لتوجيهات حكومة أبوظبي الرشيدة بشأن إيجاد كل أسباب راحة واستقرار وسعادة المواطنين والمقيمين والزوار في مدينة أبوظبي وضواحيها.

وتبلغ مساحة الحديقة الأولى 6565 متراً مربعاً، والحديقة الثانية 7188 متراً مربعاً، والثالثة 4257 متراً مربعاً، والرابعة 6565 متراً مربعاً، وتبلغ التكلفة الإجمالية للحدائق الأربعة 15.388000 درهماً (خمسة عشر مليوناً وثلاثمائة وثمانية وثمانين ألف درهم). وقد تم تنفيذ الحدائق في مدينة شخبوط ضمن الأحواض MSH02، MSH19 ،MSH29 ، MSH30.

وحول أهم التجهيزات التي ضمتها الحدائق، وما بها من خدمات، ومرافق ترفيهية، ومساحات خضراء ونباتات وأشجار وغيرها، أوضحت البلدية أن الحدائق الأربع تضم مناطق ألعاب للأطفال، مناطق شواء، مسطحات خضراء، أشجاراً، شجيرات، حمامات، إنارة، مقاعد للجلوس، أسواراً، شبكة ري، خزاناً مع غرفة مضخات تحت الأرض، سلال مهملات، لوحات إرشادية.

وأضافت البلدية بشأن الخطط التطويرية لهذه الحدائق وما يمكن إضافته إليها بما يساهم في الارتقاء بخدماتها أكدت أنها تعتزم تعزيز إمكانيات هذه الحدائق من خلال إضافة المزيد من الألعاب المخصصة لأصحاب الهمم والتي تتناسب مع إمكانياتهم وتطلعاتهم وتحقق لهم السعادة والترفيه المطلوب، وكذلك تزويد الحدائق بمنظومة مراقبة لتعزيز إجراءات الأمن والسلامة.

ونوهت البلدية بأنها ومن ضمن خططها المستقبلية القريبة، تعتزم تنفيذ المزيد من الحدائق في مدينة شخبوط بما يتناسب مع عدد السكان ولتوفير المزيد من أسباب الرفاهية والسعادة لجميع السكان وخصوصاً الأطفال.