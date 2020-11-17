بلدية الشارقة تنفذ حملة لرصد مشوهات المظهر العام

الشارقة (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة الشارقة حملة واسعة لرصد كافة مشوّهات المظهر العام على شاطئي الخان والممزر وإزالة كافة القوارب المهملة، استكمالاً لجهودها في رصد كافة السلوكيات السلبية.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية تولي المظهر الجمالي للإمارة الباسمة اهتماماً كبيراً، اتساقاً مع رؤى صاحب السمو حاكم الشارقة، وتوفير البيئة المثالية التي تتميز بها إمارة الشارقة، حيث الأجواء العائلية الجميلة التي تُسعد كل من يقطن فيها، وكذلك توفير أرقى وأفضل الخدمات لهم، لذا تستمر البلدية بحملاتها المختلفة لرصد جميع المشوهات والسلوكيات السلبية، وتوعية أصحابها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح الطريفي أن البلدية قامت خلال الحملة بإزالة القوارب المهملة على الشاطئ، والتي تركها أصحابها وقاموا بتحويلها لمخازن لأدوات الصيد، وغيرها من الأشياء الأخرى التي تسبب تشويهاً للمظهر الحضاري، كمعدات وأدوات ومستلزمات الصيد، بعد أن تم إشعار أصحابها بإزالتها، مشيراً إلى أن البلدية ستواصل حملاتها لرصد كل السلوكيات السلبية وإزالة مشوّهات المظهر العام واتخاذ اللازم حيالها.