لقاء «عن بُعد» بين «دبا الحصن» و«المدام»

دبا الحصن (الاتحاد)

استقبلت إدارة الخدمات الهندسية في بلدية دبا الحصن، عبر تقنية التواصل المرئي في لقاء رقمي، وفداً من القسم الهندسي في بلدية منطقة المدام في إمارة الشارقة، حيث تجول الوفد الزائر افتراضياً في مخلف أرجاء البلدية، واطلع على الخدمات التي تقدمها إدارة الخدمات الهندسية للمقاولين والعملاء.

وناقش الطرفان كيفية تصريف المعاملات، وطرق التعامل مع الشكاوى الواردة للإدارتين، وآلية القيام بالجولات التفتيشية الميدانية، والطرق المستخدمة فيها بما يحقق أهدافها، ويحمي المفتشين من التعرض للمخاطر الصحية أثناء القيام بهذه الجولات، كما ناقش الطرفان أيضاً كيفية التعامل مع المقاولين والمكاتب الهندسية العاملة في المدينتين.