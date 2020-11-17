شرطة الشارقة تطلق «الحذر واجب»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، حملة توعية إلكترونية، تحت شعار «الحذر واجب»؛ بهدف الحد من الظواهر السلبية، وتوعية أفراد الجمهور باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية ممتلكاتهم الخاصة، في إطار تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لتعزيز الأمن، والأمان لأفراد المجتمع.

وقال العقيد عمر سلطان بالزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، إن الحملة تم إطلاقها إلكترونياً، لتعزيز الوعي الأمني بين كافة أفراد المجتمع، من خلال توعيتهم بعدم الوقوع فريسة سهلة جراء الحيل، التي يلجأ إليها بعض محترفي السرقات، وتتمثل في أشكال عدة، مثل «البصق» أو «العطس على الملابس»، أو التظاهر بإرشادك إلى وجود خلل ما في المركبة، وغيرها من الحيل الأخرى.

ودعا الجمهور إلى عدم الانسياق وراء تلك الحيل لحمايتهم من التعرض لجرائم سرقة المركبة أو محتوياتها، مشدداً على ضرورة الانتباه إلى إحكام إغلاق مركباتهم وعدم التهاون بتركها مفتوحة، أو في حالة تشغيل ولو لدقائق معدودة، وعدم إيقاف المركبة في أماكن مظلمة بعيدة عن الأنظار، والحرص على عدم ترك المقتنيات الثمينة مكشوفة داخل المركبة، وفي حال تعرضها للسرقة يرجى تجنب العبث بمحتوياتها حتى وصول رجال الشرطة، وعدم التردد في الإبلاغ عن كل ما يثير الانتباه، والشك.

.. وتوعي هواة تسلق الجبال بإرشادات السلامة

نفذ فريق التدابير الوقائية بالمناطق البرية والساحلية بإدارة شرطة المنطقة الشرقية بالشارقة، حملة توعية لأفراد الجمهور من المغامرين وهواة تسلق الجبال، وذلك من أجل الحفاظ على سلامتهم واتخاذ التدابير الاحترازية أثناء ارتياد المناطق الجبلية.

وقدم الفريق نصائح وإرشادات الأمن والسلامة لمرتادي مسار جبل الرابي بخورفكان، وطالبهم بضرورة أخذ جميع احتياطات الأمن والسلامة، إلى جانب التواصل مع الشرطة في حال حدوث أي إصابة أو إعياء بالتواصل على أرقام الطوارئ.

وأكد الرائد عبدالله إبراهيم علي جعفر، مدير فرع العمليات بإدارة شرطة المنطقة الشرقية، ورئيس فريق التدابير الوقائية بالمناطق الجبلية والساحلية، على الفرق المشاركة أو المنظمة لأي رحلة أو مغامرة بالمنطقة الشرقية، بضرورة التواصل مع الجهات المعنية، للإلمام بكافة إجراءات الأمن والسلامة، واستخدام الطرق والأماكن الآمنة التي تضمن سلامتهم، متمنياً السلامة للجميع.