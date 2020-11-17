إصدارات حاكم الشارقة في مكتبة «شرطة الغرب»

الشارقة (الاتحاد)

أطلق مركز شرطة الغرب الشامل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، مكتبة تضم كافة إصدارات صاحب السمو حاكم الشارقة، وتشمل العديد من الكتب والمؤلفات تناول سموه خلالها معظم القضايا الفكرية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وذلك بهدف الاستفادة منها في تعزيز الوعي الثقافي والتاريخي لدى العاملين والمتعاملين.

وقال المقدم سالم الزعابي، مدير مركز شرطة الغرب الشامل بالإنابة، إن المكتبة تحتوي على العديد من إصدارات صاحب السمو حاكم الشارقة، وتتنوع ما بين التاريخية والأدبية والمسرحية والسيرة السياسية الحضارية، وتتيح الفرصة للعاملين والمتعاملين للاستفادة منها، لما تحتويه من أطروحات فكرية غنية، تظهر التنوع الكبير في المجالات التي تناولها سموه في مختلف حقول المعرفة، بإصداره للعديد من المؤلفات بالغة الأهمية، وذلك لترسيخ ثقافة القراءة، وتوسيع دائرة المعرفة والتحلي بالتثقيف الذاتي.