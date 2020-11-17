ضاحي خلفان: حرفية عالية للتحريات والمباحث الجنائية

دبي (الاتحاد)

تفقد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بحضور معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد أحمد المقعودي مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، والعميد المهندس وليد المناعي، مدير عام إدارة التطوير والابتكار بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وعدد من مديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وكبار الضباط.

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بدور الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والأمان في دبي خصوصاً والإمارات عموماً، إلى جانب الدور الكبير الذي تقوم في الجانب المجتمعي من خلال المبادرات المجتمعية التي تنفذها في سبيل نشر الوعي بالظواهر السلبية.

وأكد معاليه، أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تعتبر من الإدارات المهمة ضمن العمل الرئيسي للمجال الشرطي والمعني بمكافحة الجريمة والتصدي لمرتكبيها والقبض عليهم في أوقات قياسية.