شرطة دبي: مسابقة «التقاط العلم» الجمعة والسبت

دبي (الاتحاد)

تنطلق يومي الجمعة والسبت الـ 20 و21 من نوفمبر الجاري، مسابقة «التقاط العلم» التي تنظمها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي للسنة الثالثة على التوالي، وذلك بهدف إشراك المحترفين في مجال تقنية المعلومات والهواة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، في تحدٍّ يسهم في تسليط الضوء على مهارات وقدرات المشاركين في التصدي للهجمات والجرائم الإلكترونية من خلال استخدام أحدث التكنولوجيا. وأوضحت اللجنة التنظيمية للمسابقة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أن آخر موعد للتسجيل في المسابقة التي ترعاها «شركة تريند مايكرو - في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» سيكون اليوم، من خلال الموقع الإلكتروني «https://dp.ctf.ae»، كما سيحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز مادية وعينية قيمة، وسيتاح لأول مرة عبر الرابط الإلكتروني «score.ctf.ae» متابعة مستوى التنافس في المسابقة من خلال استعراض مباشر وحي للنقاط التي يحصدها المتنافسون خلال يومي المسابقة.

وأكد العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن هذه المسابقة تحظى باهتمام ومتابعة من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، الذي يؤكد ويوجه بشكل دائم ومستمر بالاهتمام بمثل هذه الأنشطة والمسابقات التي من شأنها أن تجذب الشباب وجيل المستقبل.