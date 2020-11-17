عدد خاص من «القضاء والقانون»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مركز البحوث والدراسات القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، عدداً خاصاً من مجلة القضاء والقانون، تضمن عرض البحوث المتعلقة بالحلول والمعالجات القانونية لجائحة كورونا المستجد.

وأوضحت دائرة القضاء، أن العدد الجديد من مجلة «القضاء والقانون»، يتضمن العديد من البحوث المحكمة التي تناولت الانعكاسات القانونية لجائحة «كورونا» المستجد، والإشكالات التي خلفتها ظروف محاربة الوباء، والآفاق المستقبلية للعلم القانوني، انطلاقاً من الدروس المستفادة من التعامل مع الجائحة وما تولد عنها من تداعيات قانونية، والإصدار متوافر حصراً، كنسخة إلكترونية، عبر نظام المكتبة المركزية لدائرة القضاء.