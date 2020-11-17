الإمارات وعُمان علاقات راسخة وآفاق رحبة

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

روابط تاريخية عميقة تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، جسدها حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، منذ تأسيس الدولة في عام 1971، على بناء علاقات قوية وراسخة مع سلطنة عُمان الشقيقة.

وتعتبر العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تمتد لأكثر من أربعة عقود، نموذجاً يحتذى به لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار مجلس التعاون الخليجي.

وخلال السنوات الماضية، قدمت القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين الإرادة القوية، والدعم المتواصل لدفع العلاقات العميقة والراسخة بينهما إلى آفاق رحبة، تضعها في مرتبة العلاقات الخاصة والمتميزة على مختلف المستويات، الأمر الذي عكس مستوى من التميز والرقي.

وعلى مدار العقود الماضية، شهدت علاقات البدين محطات عدة، ففي حقبة التسعينات، وتحديداً في عام 1991، جاءت الزيارة التاريخية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، إلى السلطنة، بهدف دفع العلاقات بين البلدين إلى منحى جديد يعزز الترابط القوي بينهما.

وتشكلت على إثر الزيارة لجنة عليا مشتركة بين البلدين، هدفت إلى تعزيز التعاون المشترك، كان أول ثمارها قرار تنقل المواطنين الإماراتيين والعُمانيين بين البلدين من خلال الهوية الشخصية فقط، ودون الحاجة إلى جواز سفر أو تأشيرة دخول.

وجاءت اللجنة المشتركة انعكاساً لرغبة كلا البلدين في تطوير وتعزيز التعاون الفعال بينهما على مبدأ المصلحة المتبادلة والمشتركة في مختلف المجالات، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

بدأت اللجنة أول اجتماعاتها في نوفمبر 1991، وشملت

مجالات التعاون الربط الآلي في المنافذ البرية والنقل البري ونقل البضائع وأسواق المال وحماية المستهلك والبيئة البحرية والربط الكهربائي والطيران ال

مدني والخدمة المدنية والمجال التربوي والصحة والدفاع المدني.

ولعل أبرز ما يجسد العلاقات القوية بين البلدين، حجم التبادل التجاري غير النفطي الذي

سجل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، نحو 32.5 مليار درهم، وواصل نموه في العام نفسه حتى نهايته ليصل إلى نحو 45 مليار درهم، ويقدر متوسط النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 10 %.

كما تعد سلطنة عُمان ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2017، وفي المرتبة الـ12 عالمياً، في مجال الاستثمار.

وتُعد الإمارات من أهم الدول المستثمرة في سلطنة عُمان، حيث يقدر رصيد الاستثمارات الإماراتية حتى نهاية 2016، بنحو 8.8 مليار درهم.

وفي المقابل، تستثمر سلطنة عُمان في دولة الإمارات بما قيمته أكثر من 3.1 مليار درهم حتى نهاية 2016. ويؤكد ذلك، عدد الشركات الإماراتية العُمانية المشتركة، حيث بلغ عددها حتى يناير 2019 حوالي 2800 شركة، وتتركز استثمارات هذه الشركات في الصناعات التحويلية والطاقة والمياه والأنشطة المالية والإنشاءات والعقارات والتجارة.