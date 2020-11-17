حاكم أم القيوين يهنئ سلطان عمان باليوم الوطني

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تهنئة الى أخية جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة بمناسبة اليوم الوطنى الـ 50 للسلطنة.

وأعرب سموه فى برقيته عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة الذكرى الـ 50 لليوم الوطنى المجيد لسلطنة عمان.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق.