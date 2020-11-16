«حماية» يشارك بأسبوع التنمر الإلكتروني

دبي (الاتحاد)

يُشارك مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالدورة الرابعة لحملة الأسبوع الوطني للوقاية من التنمّر في البيئة المدرسية، والذي يُقام برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

ويُنظم المركز بالتنسيق مع منصة شرطة دبي للجرائم الإلكترونية e-crime عدداً من المحاضرات التوعوية مع العديد من مدارس دبي، تتناول جانب التنمر الإلكتروني بين الطلبة كهدف رئيسي لتوضيح العلاقة بين «كورونا» والتنمّر الإلكتروني.