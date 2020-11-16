محمد بن زايد: التسامح نهجنا

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات ستواصل نهجها الداعم لتعزيز أسس التعايش والسلام لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.

وأشار سموه، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، إلى أن ترسيخ قيم التسامح وثقافته لدى المجتمعات والشعوب ضرورة ملحة، والسبيل الأمثل لتجاوز التحديات المشتركة التي يشهدها العالم.

ودون سموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قوله: يبقى ترسيخ قيم التسامح وثقافته لدى المجتمعات والشعوب ضرورة ملحة، والسبيل الأمثل لتجاوز التحديات المشتركة التي يشهدها العالم.

وأضاف: «وفي اليوم العالمي للتسامح، نؤكد مواصلة دولة الإمارات نهجها الداعم لتعزيز أسس التعايش والسلام لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية جمعاء».