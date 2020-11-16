هزاع بن زايد: ماضون في نشر قيم الإخاء

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الإمارات ماضية في مسيرتها نحو نشر قيم التعايش والتضامن والإخاء، مؤكداً سموه السير على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر» بمناسبة اليوم العالمي للتسامح: «على خطى الشيخ زايد والآباء المؤسسين، تواصل الإمارات مسيرتها الملهمة في نشر قيم التعايش والتضامن والإخاء وفي اليوم العالمي للتسامح، تزداد هذه القيم رسوخاً ويظل التسامح جسر العبور إلى عالم أفضل يتآلف بالحوار وينمو بالمحبة ويزدهر بالسلام».